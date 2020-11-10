ناسا تكشف عن وجود 300 مليون كوكب “صالح للسكن” في مجرتنا درب التبانة

2020/11/10 | 20:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشفت وكالة ناسا أنه يوجد نحو 300 مليون كوكب خارج نظامنا الشمسي، ولكن داخل درب التبانة، من المحتمل أن تصلح للحياة.

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