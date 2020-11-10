الأعرجي وشواني يبحثان العلاقة بين المركز والإقليم

2020/11/10 | 20:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع وزير إقليم كردستان لشؤون الحكومة الاتحادية خالد شواني، الأفكار الكفيلة بمعالجة ما يعترض العلاقة بين المركز والإقليم.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الاعرجي، استقبل بمكتبه، اليوم الثلاثاء، وزير إقليم كردستان لشؤون الحكومة الاتحادية، خالد شواني”، مبينا ان “الطرفين بحثا مستجدات الأوضاع السیاسية والأمنية، وسبل تمتين العلاقة بین الحكومة الاتحادیة وحكومة إقلیم كردستان”.

واضاف البيان، ان “الجانبين تبادلا الرؤى والأفكار الكفيلة بمعالجة مايعترض العلاقة الأخوية بين المركز والإقليم، والعمل على تذليل الصعاب وإيجاد الحلول الكفيلة بتخطي العقبات القائمة، وفق الدستور والقوانين النافذة ومصلحة البلد العليا، لما تتطلبه المرحلة من تكاتف وتعاون من أجل عراق آمن مستقر”.

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