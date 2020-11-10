مهاجم ريال مدريد يفلت من عقوبة السجن

2020/11/10 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أفلت المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، من عقوبة السجن لمدة ستة أشهر بعد خرقه قواعد الحجر الصحي في صربيا في الأشهر الماضية.

وكان يوفيتش مهدد بقضاء فترة سجن إلزامي مدتها ستة أشهر بعدما خرق القواعد الحكومية خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" في الأراضي الصربية.

صحيفة آس الإسبانية، أفادت مساء اليوم الثلاثاء بأن "المهاجم توصل إلى اتفاق مع السلطات في صربيا يقضي بعدم دخوله السجن مع دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 30 ألف يورو".

وترك مهاجم الريال الأراضي الإسبانية للذهاب إلى صربيا في مارس الماضي، لكنه كسر قواعد الحجر الصحي الإلزامي الذي كانت تبلغ مدته 14 يوماً.

وشوهد اللاعب حينها في شوارع بلجراد يحتفل بعيد ميلاد صديقته، صوفيا ميلويفيتش، مع العلم أنه حصل على إذن حينها من إدارة ريال مدريد بالسفر.

ما فعله يوفيتش حينها جعله محط انتقاد من الجميع حتى رئيس الدولة، أليكساندر فوتشيتش، الذي حذر لاعب الريال من القبض عليه حال ترك منزله من جديد.

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