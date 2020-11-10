بايدن يدرس الخيارات القانونية لإجبار ترامب على تسهيل نقل السلطة

2020/11/10 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يدرس الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اتخاذ إجراءات قانونية لإجبار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي يندد بحدوث تزوير انتخابي دون دليل، على التوقف عن عرقلة نقل السلطة إلى الإدارة الجديدة

وفي تصريحات لشبكة (ايه بي سي)، قال أحد أعضاء الفريق الانتقالي لبايدن، "هناك عدد من الخيارات مطروحة على الطاولة.



الإجراء القانوني هو بالتأكيد احتمال، ولكن هناك أيضاً خيارات أخرى ندرسها"

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، يعتقد الفريق الانتقالي للزعيم الديمقراطي أن الوقت قد حان لإدارة الخدمات العامة "لتأكيد جو بايدن وكامالا هاريس بسرعة كرئيس منتخب ونائب رئيس منتخب"، وإذا رفضت فعل ذلك، يتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية لحملها على القيام بذلك

وتعد هذه الإدارة هيئة تابعة للحكومة وتسمح شهادتها الروتينية للفائز في الانتخابات بوصول فريق المرشح الرابح إلى الموارد والوكالات الحكومية للتحضير لاستلام السلطة، وقد رفضت القيام بذلك بناء على إصرار ترامب على عدم قبوله بالخسارة الانتخابية

وبينما تشرع حملته في العديد من الإجراءات القانونية لإلغاء الأصوات أو إجراء عمليات إعادة فرز في بعض الولايات، استمر ترامب في التغريد باتهامات تزوير لا أساس لها، بل إنه قال إنه فاز في الانتخابات رغم أن كل توقعات النتائج أعطت النصر لمنافسه

ووصل به الأمر أن اتهم في الساعات الماضية شركة الأدوية "فايزر" وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي وكالة حكومية، بتعمد حجب نتائج لقاح الشركة للإضرار به في الانتخابات

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