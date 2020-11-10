قمة سعودية عراقية بين محمد بن سلمان والكاظمي

2020/11/10 | 20:54 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قمة سعودية عراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، جمعت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.في سياق متصل، وخلال اتصال مرئي، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره العراقي فؤاد حسين، ضمن اجتماعات مجلس التنسيق المشترك بين البلدين للجنة السياسية والأمنية والعسكرية.وأسفر الاجتماع عن تأكيد استمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، من خلال فتح ملحقية عسكرية في كلا البلدين للتدريب وإقامة تدريبات عسكرية مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات، وكذلك تعزيز التعاون الأمني والاستخباري، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.أما فيما له علاقة بالمجال الاقتصادي فقد اتفق الطرفان على وضع خطة لتسريع فتح منفذ عرعر الحدودي، وتقديم الدعم لافتتاح المُلحقية التجارية للسعودية في بغداد، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين.

ويأتي هذا بينما أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم، التوصل إلى تفاهمات مع السعودية في قطاعات مختلفة.وتشمل هذه الاتفاقيات الجديدة بين الرياض وبغداد القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.كما تحدث رئيس الوزراء العراقي عن حملات تشكيك في أي تقارب بين العراق والدول الأخرى، مشيراً إلى مواجهة شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يخدم العراق.

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