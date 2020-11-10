2020/11/10 | 20:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قدم كبير مسؤولي السياسة في وزارة الدفاع الأمريكية جيمس أندرسون استقالته، بعد خلاف مع البيت الأبيض حسب موقع politic.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة كبير سياسي الدفاع في البيت الابيض لخلاف مع البينتاغون) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة كبير سياسي الدفاع في البيت الابيض لخلاف مع البينتاغون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).