القبض على مزور للعلامات التجارية في منفذ المنذرية

2020/11/10 | 20:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} القى منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى على سائق شاحنة عراقي يقوم بتزوير العلامات التجارية لمادة المرمر المستورد بأستخدام مادة الصبغ (السبري) وكذلك العمل على نقش العلامة التجارية على السكيبات الخشبية الحافظة لمادة المرمر.

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