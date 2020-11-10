الامبريالية الأمريكية رأس حربة الامبريالية العالمية والعدو الأكثر خطورة لشعوب الأرض كافة. - جمال براجع

2020/11/10 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_براجع هناك قاعدة سياسة عامة وثابتة تتحكم وتوجه السياسة الخارجية الأمريكية ولا يمكن لأي رئيس يصل إلى البيت الأبيض أن يحيد عنها أو يتخطى حدودها المرسومة سواء كان من الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي̜-;- وهما الحزبان المهيمنان على الحياة السياسية الأمريكية.هذه القاعدة تتمحور حول خدمة المصالح الإستراتيجية الأمريكية̜-;- التي هي ذاتها مصالح الشركات الرأسمالية الأمريكية المتعددة الاستيطان̜-;- وض ......





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