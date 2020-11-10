تلك الأيام من الرعب - فرات المحسن

2020/11/10 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_المحسن كان ذلك في شهر نوفمبر من عام 2005 وقد مضى عام على فوز الرئيس جورج بوش الابن بولاية ثانية.



كانت الأوضاع السياسية والأمنية قد ساءت جدا في العراق وباتت مصدر ربكة وعدم اطمئنان للإدارة الأمريكية .أرادت وكالة الأنباء التي اعمل فيها، الحصول على تقرير عن ما أفضى أليه الاحتلال الأمريكي للعراق بعد مضي هذا الزمن من عمر رئاسة بوش.



لذا اختارتني الوكالة التي اعمل فيها وبسبب اجادتي اللغة العربية، الذهاب إلى بغد ......





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