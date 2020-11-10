دعواتكم سر قوتى - اشرف عتريس

2020/11/10 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس محنة المرض مؤخرا والتى مررت بها كانت صعبة بعض الشئ لكن الحمد لله فى كل وقت وحين وبدعواتكم سوف اتخطاها مؤكدا تقديرى لكم بدون تزيد ولا ادعاء لبطولة زائفة حينما يهاجمك ( الكانسر ) بلا مقدمات وتكتشف حضوره صدفة وانت الضعيف لاتملك من أمرك شيئا غير الألم والوجع فتتجه الى ( الله ) ساعدنى فتجد من يمد يده بالمساعدة دون سابق معرفة ، فمابالك بالأصدقاء المخلصين كل الدعم المادى والمعنوى وتلي ......





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