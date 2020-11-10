سوريا وإيران تبرمان اتفاقا لمقايضة المنتجات الزراعية

2020/11/10 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

خلص اجتماع بين وفد إيراني وممثلين عن وزارة التجارة الداخلية السورية، إلى الاتفاق على مقايضة العدس وزيت الزيتون السوريين، بزيت عباد الشمس الإيراني.

وقالت الوزارة إنه تقرر في الاجتماع أن تقوم “المؤسسة السورية للتجارة” بتصدير ألفي طن من زيت الزيتون وألف طن من العدس إلى إيران مقابل استيراد كميات من زيت عباد الشمس تعادل في ثمنها الكميات المصدرة من زيت الزيتون والعدس.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الموسع بين الجانبين تم فيه “استعراض ومناقشة سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين سوريا وإيران والعمل على توفير احتياجات أسواق البلدين من المواد والسلع الغذائية”.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين تطرقا إلى “ضرورة استمرار التشاور والتعاون لتأمين متطلبات سوقي البلدين”.



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