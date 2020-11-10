التجارة تعلن رفع دعاوى قضائية ضد شركتين تركية وأميركية

2020/11/10 | 21:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إن اللجنة الوزارية التي تشكلت بموجب توجيهات مكتب رئيس الوزراء والمعنية بالتدقيق بالشركات العاملة في العراق دققت ملفات ومشاريع اكثر من 300 شركة، معلنة رفع دعاوى قضائية ضد شركتين تركية وأميركية. وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن” اللجنة المشكلة استنادا الى الامر الوزاري 119 …

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