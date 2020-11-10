الحلبوسي وبلاسخارت يؤكدان أهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية

2020/11/10 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية من أجل استقرار العملية السياسية.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وأهمية السعي لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين القوى السياسية، من أجل استقرار العملية السياسية والمؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يسهم في استقرار البلاد، والعمل سوية من أجل مواجهة التحديات وتحقيق متطلبات المواطنين وإجراء انتخابات تعبِّر عن إرادتهم".

وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش أيضا دور بعثة الأمم المتحدة فيما يخص ملف النازحين، والعمل على العودة الطوعية، والإسراع بحسم هذا الملف في أقرب وقت".

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