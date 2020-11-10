ترمب يغرد على تويتر: سوف نفوز!

2020/11/10 | 21:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، تأكيده على فوزه في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى ان النتائج ستظهر الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تغريدة لترمب، نشرها عبر حسابه بـ"تويتر"، اليوم، (10 تشرين الثاني 2020)، قال فيها: "نحن نحقق الكثير من التقدم.



ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل...



لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى.



سوف نفوز!".

وجرت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 3 تشرين الثاني، وما تزال نتائج التصويت النهائية في عدد من الولايات غير معروفة.

وأعلن ترمب فوزه واتهم الديمقراطيين بمحاولة "سرقة الانتخابات".

وتعتزم حملة ترمب المطالبة بإعادة فرز الأصوات، ووفقا لحسابات القنوات التلفزيونية الأميركية، يتصدر المرشح الديمقراطي جو بايدن النتائج.

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