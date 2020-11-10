الهجرة تجدد رفض العودة القسرية للعراقيين في دول المهجر

2020/11/10 | 21:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، العودة القسرية لطالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم في دول المهجر.

وقالت الوزارة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، ان وزير الهجرة والمهجرين (رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج) إيفان فائق جابرو استقبلت اليوم، سفير جمهورية فنلندا فيسا هاكينين ووفدا من وزارة الداخلية في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد.

واضاف البيان: انه جرى خلال اللقاء مناقشة اوضاع اللاجئين العراقيين في فنلندا بضمنهم المرفوضة طلبات لجوئهم، الى جانب امكانية فتح مكتب تابع للوزارة في جمهورية فنلندا لغرض متابعة اوضاع اللاجئين والمهاجرين وإدامة التنسيق بين الوزارة والحكومة الفنلندية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، حسب بيان الوزارة، التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف العراقيين الذين رفضت دول المهجر طلبات لجوئهم والموقف المتطابق بين الجانبين بإتجاه التوصل لحلول مناسبة، مع محاولة تشجيعهم على العودة الطوعية إلى البلاد .

من جانبها شددت جابرو، حسب البيان، على رفضها العودة القسرية لطالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم، مؤكدة ان الوزارة تعمل على حل كافة المشاكل الخاصة بهم بالتنسيق والتعاون مع الجانب الفلندي، مشيرة الى ان الوزارة مستعدة لإعادة الراغبين بالعودة الطوعية من فنلندا ، مبينة ان الوزارة مستعدة للتعاون مع جميع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتفعيل العودة الطوعية والاندماج لمن يرغب فيها سيما الكفاءات العلمية منهم.

وتابعت، ان الوزارة لا تقبل بالترحيل القسري ، وأن الدولة العراقية تعمل وفق استراتيجية تؤكد على احترام حقوق الإنسان وحل قضايا اللاجئين بشكل إنساني ودائمي من خلال احترام خيارات الشخص اللاجئ ضمن المعايير المعتمدة دوليا.

من جانبه رحب السفير الفنلندي بمقترح الوزيرة الذي يقتضي فتح مكتب تابع للوزارة في فنلندا لمتابعة أوضاع العراقيين المتواجدين هناك، مؤكدا ان السفارة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات لغرض فتح المكتب ، معربا عن أمله اجراء عدة لقاءات مشتركة لديمومة التواصل ودعم فئات عناية الوزارة.

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة‌

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