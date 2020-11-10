نائب: مليار دولار سنويا حجم الاستيراد الخارجي للمحاصيل الزراعية

2020/11/10 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف النائب جمال فاخر، الثلاثاء، بان حجم الاستيراد الخارجي للمحاصيل الزراعية في العراق يصل الى مليار دولار سنويا

وقال فاخر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ العراق وصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من 22 محصول زراعي بالاضافة الى منتوجات الدواجن بكل انواعها لكنه رغم ذلك لايزال يواجه تحديات في ملف تدفق المحاصيل المهربة من اقليم كردستان الى الاسواق وتسبب ضرر بالغ”.

واضاف، ان “حجم الاستيراد الخارجي للمحاصيل الزراعية في العراق يصل الى مليار دولار وهو رقم كبير يجب تقليصه من خلال الاعتماد على الزراعة في البلاد ودعمها وجعلها المورد الاساسي للاسواق لان تلك الاموال ستتدفق وتخلق انتعاش كبير في المناطق الزراعية وبالتالي توفير فرص عمل كبيرة جدا لالاف الشباب “.

واشار الى ان “ العراق يتمتع يارض خصبة وموارد مائية كبيرة يمكن ان تخلق اكتفاء شامل في ملف الزراعة والمنتجات الاخرى على مدار العام لكنها بحاجة الى وقفة من قبل كل الجهات الحكومية لاسناد الزراعة خاص واننا نمر في اوضاع صعبة بعد الازمة المالية الاخيرة”.



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