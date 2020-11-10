بومبيو: أبلغنا الكونغرس بصفقة بيع مقاتلات إف-35 للإمارات

2020/11/10 | 21:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت الإدارة الأميركية، الثلاثاء، الكونغرس رسميا بخطتها إتمام صفقة بيع أسلحة للإمارات من الجيل الأحدث وخصوصا 50 مقاتلة شبحا من طراز إف-35 بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار دولار، وفق بيان للخارجية الأميركية.

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