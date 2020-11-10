2020/11/10 | 21:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تخويل

وزير المالية علي علاوي صلاحية التوقيع

على اتفاق منحة بنك التنمية الألماني

لدعم صندوق إعادة إعمار المناطق

المتضررة من العمليات الإرهابية، كذلك

قرر الموافقة على مشروع ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات جلسة مجلس الوزراء لهذا الاسبوع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات جلسة مجلس الوزراء لهذا الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).