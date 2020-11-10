ترامب وإيران.. تعليق نيابي عراقي يورد توقعات بعد مخاوف من حرب محتملة - عاجل

2020/11/10 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق عضو ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بهاء النوري، الثلاثاء، 10 تشرين الثاني، 2020، على مخاوف طرحتها وسائل اعلام اميركية من امكانية شن أمريكا الحرب على إيران في الأيام الاخيرة للرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال النوري في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "شن الولايات المتحدة الحرب على إيران، أمر مستبعد جدا، لأن الاجواء السياسية بين الطرفين لا تحمل في طياتها هكذا نوع من الخيارات".

واضاف أن "الصراع الامريكي – الإيراني وصل الى قمة التوتر بعد جريمة مطار بغداد الدولي ، لكنه لم يصل الى مرحلة الحرب المباشرة"، مبينا أن "فترة ترامب المتبقية بالحكم شهرين فقط ولا يمكنه خلالها شن اي حروب ضد ايران او غيرها".

واشار النوري إلى أن "قرارات ترامب الاخيرة بتغيير وزير الدفاع الامريكي أو غيره لن يكون لها أي انعكاسات على المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص"، لافتا إلى أن "الصراع بين امريكا وإيران يتطلب من العراق أن يبقى على الحياد وأن لا تتدخل مع أي طرف كان".

وكان مسؤولون في البنتاغون أعربوا سرا عن تخوفهم من إمكانية إطلاق الرئيس دونالد ترامب عمليات علنية أو سرية خلال الشهرين المتبقيين له في البيت الأبيض ضد إيران.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن مسؤولين في البنتاغون لا يستبعدون أن يشن ترامب عمليات ضد إيران أو خصوم آخرين في أيامه الأخيرة في السلطة.

وكشفت الصحيفة أن زملاء وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر أشادوا بخلفيته العسكرية، لكنهم أعربوا عن دهشتهم من ترقيته لهذا المنصب الرفيع، حتى لو كان ذلك بصفة مؤقتة.

وأضافت الصحيفة أن زملاء ميلر يرون أنه لا يتمتع بمكانة رفيعة للرد على أي مواقف متطرفة قد تصدر عن ترامب في أسابيعه الأخيرة في منصبه.

كما نشرت صحيفة ملتري تايمز الأميركية مقابلة مع وزير الدفاع الأميركي المقال مارك إسبر كانت أجرتها معه يوم الرابع من /تشرين الثاني الجاري قال فيها إنه خاض مواجهاته مع الرئيس دونالد ترامب بعناية، آخذا في الاعتبار أن مغادرته للمنصب ستؤدي لتعيين شخص لا يقول لا للرئيس.

وأضاف إسبر في مقابلته مع الصحيفة أنه كان يتوقع إقالته من منصبه لكنه لم يكن يعرف متى سيكون ذلك، وأنه لم يفكر بالاستقالة من منصبه يوما.

كما قال وزير الدفاع الأميركي المقال إنه لم يكن يوما من ضمن الأشخاص الذين يقولون نعم في كل الوقت.

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