وزير الخارجية السعودي: التعاون الأمني مع العراق قائم وممتاز

2020/11/10 | 21:56 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، التعاون الأمني مع العراق قائم وممتاز، وأن افتتاح منفذ عرعر خطوة أولى لتوسيع العلاقات التجارية.وأضاف وزير الخارجية السعودي أن هناك توافق على استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي مع العراق، وأن الأفق التجاري واسع جدا بين العراق والسعودية .

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