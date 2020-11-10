2020/11/10 | 21:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، الثلاثاء، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والإسراع بح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي اهم الملفات التي ناقشها الحلبوسي وبلاسخارت؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي اهم الملفات التي ناقشها الحلبوسي وبلاسخارت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).