محافظة عراقية تحصد اكثر من 5 الاف دونم لمحصول الشلب

2020/11/10 | 21:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت مديرية زراعة النجف الاشرف عن تجاوز مساحات الحصاد لمحصول الشلب بالمحافظة الخمسة آلاف دونم ، ضمن حملات الحصاد الجارية في المحافظة منذ عدة ايام .

وقال مدير زراعة المحافظة منعم الفتلاوي : باشرت كوادر المديرية والشعب الزراعية بعمليات المتابعة والاشراف على حملات حصاد محصول الشلب في الحقول والمساحات المزروعة في المحافظة ، وقد بلغت المساحة المحصودة لغاية الان (3535) دونما .

واوضح رئيس قسم التخطيط والمتابعة في المديرية مضر جهاد ، انه تم تسويق (238) طنا من الشلب صنف ياسمين و (81) طنا من العنبر ، لتكون الكمية المسوقة لغاية الان (391)طنا، فيما تستمر حملات استزراع محصول الحنطة التي انطلقت منتصف الشهر الماضي، وقد وصلت المساحة المزروعة بالحنطة لغاية 8-11-2020 الى (65205) دونما و (5000) دونم بمحصول الشعير.

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