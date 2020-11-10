2020/11/10 | 22:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد اليوم اجتماع مرئي عن بعد بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر البيان المشترك لنتائج اجتماع الكاظمي وولي العهد السعودي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({الفرات نيوز} تنشر البيان المشترك لنتائج اجتماع الكاظمي وولي العهد السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).