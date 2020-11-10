وزير الخارجية: طرحنا مجموعة اتفاقات أمنية مع الوفد السعودي

2020/11/10 | 22:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف وزير الخارجية، فؤاد حسين، مساء الثلاثاء، عن طرح العراق مجموعة اتفاقات أمنية مع الوفد السعودي.

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