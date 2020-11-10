2020/11/10 | 22:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أكد وزير الخارجية ، فؤاد حسين ، الثلاثاء ، أن الاجتماعات مع الجانب السعودي التي عقدت ببغداد كانت مثمرة وستصب بمصلحة مواطني البلدين ، مبينا استمرار العمل على تطبيق اتفاق الربط الكهربائي مع السعودية ، فيما اكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ترحيب بلاده بجميع اشكال التعاون مع العراق.وذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية : نعمل على تطبيق اتفاق الربط الكهربائي مع السعودية المركز الخبري الوطني.

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