2020/11/10 | 22:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

شركة Apple تعلن عن حاسوبها الجديد Mac Mini الذي يمكن توصيله بشاشة خارجية ويعمل بمعالجها الجديد M1 -السعر يبدأ من 699$

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغرافيك: “Apple” تكشف عن حاسبوها الجديد “Mac Mini”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفوغرافيك: “Apple” تكشف عن حاسبوها الجديد “Mac Mini”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).