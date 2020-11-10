العيساوي: وزارة المالية ستباشر بدفع رواتب الموظفين الأحد المقبل

2020/11/10 | 22:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية ستباشر بدفع رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل.

وقال العيساوي في (برنامج المحايد) الذي تعرضه قناة العراقية الإخبارية، إن "وزارة المالية ستباشر بدفع رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل"، مبينا إصرار اللجنة على "الدفع باتجاه اتباع خطوات للإصلاح".

وتابع: هناك توقع بتخفيض مبلغ الاقتراض إلى 15 تريليون دينار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة يوم غد الأربعاء.

وبحسب وثيقة صادرة من الدائرة، وحصلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، على نسخة منها، أن "التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي تصدر جدول أعمال جلسة البرلمان التي سيتم عقدها يوم غد الأربعاء".

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