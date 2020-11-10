العراق يقاضي شركة الكهرباء الأمريكية العملاقة

2020/11/10 | 22:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة التجارة، رفعوى دعاوى قضائية ضد شركات من بينها شركة الكهرباء الأمريكية الضخمة "جنرال إلكتريك".

وذكرت الوزارة في بيان على لسان الناطق الرسمي، 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "اللجنة المشكلة استنادًا إلى الأمر الوزاري 119 في 2/1/2017، والمكونة من ممثلين عن الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة ودائرة مسجل الشركات ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات العراقي، والتي جاءت استنادًا إلى توجيه مكتب رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الوزراء على توصيات وزارة الداخلية بالتدقيق بالشركات العاملة في العراق، دققت أكثر من 300 شركة عاملة في العراق، بواقع 250 شركة جرد فعلي وميداني و105 قيد المفاتحات مع دوائر مسجل الشركات في الوزارة".

وقال الناطق الرسمي، إنّ "اللجنة أوقفت حوالي 300 شركة مسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في بغداد والمحافظات، لم يتم العثور على عناوينها المثبتة في أضابير هذه الشركات"، مبينًا أنّ "اللجنة قامت بمفاتحات مع الدوائر المعنية بالمخالفات، حيث تم التأشير على غالبية الشركات وفقًا لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ولم يرد لهذه اللجنة أو دائرة مسجل الشركات أي إيجاز قانوني لهذه الشركات".

وأشار إلى، أنّ "هناك دعاوى قانونية رفعت على شركات (جنرال إلكتريك) الأمريكية و(التون قايا) التركية و(ماكس مول)، بسبب عدم تقديم معلومات للجنة الوزارية"، موضحًا أن اللجنة "مستمرة بأعمالها للتدقيق ببقية الشركات المسجلة بدائرة مسجل الشركات، وهناك إجراءات قانونية وتعقب من خلال مفاتحات تجريها مع الدوائر المعنية للتدقيق في مقار الشركات حسب العناوين المثبتة لها في دائرة مسجل الشركات ووزارة الداخلية".

وصدر في وقت سابق، أمر وزاري بتشكيل لجنة الحكومية من وزارة التجارة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات، بغية تعقب الشركات العاملة في العراق والتأكد من وجود أعمال حقيقية لها، وغلق المخالفة.

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