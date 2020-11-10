المالية النيابية: مبلغ القرض النهائي ليس كما طلبته الحكومة

2020/11/10 | 22:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، الاتفاق مع الحكومة على مبلغ نهائي للقرض، مشيرة إلى ان المبلغ سيعلن في حينه، مبينة ان الفقرة التي تخص إقليم كوردستان بقيت معلقة.

جاء ذلك في تصريح لعضو اللجنة، أحمد حمة رشيد، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (10 تشرين الثاني 2020)، قال فيه إن "لقاء اللجنة يوم أمس، مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط تضمن مناقشة القضايا المطروحة والخلافات الموجودة على مشروع قانون تمويل العجز المالي".

وأضاف رشيد، أنه "جرى الاتفاق على مبلغ سيعلن في حينه وهو ليس نفس المبلغ الذي طلبته الحكومة، بل سيغطي جميع الرواتب بما فيها الموظفين والمتقاعدين مع المسائل الضرورية مثل متطلبات الأدوية والطاقة".

وتابع، أنه "بعد الاتفاق على المبالغ المطلوبة للإنفاق جرى جمعها وطرح الإيرادات منها، فكان الاتفاق على مبلغ نهائي للقرض".

وبين رشيد، أن "الفقرة الثانية من المادة الخامسة في مشروع القانون التي تخص إقليم كوردستان بقيت معلقة، مع وجود مطالبات برفعها، وستجري غدا نقاشات للتوصل إلى صياغة ترضي الأطراف السياسية والحكومة الاتحادية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، جدول اعمال جلسة البرلمان رقم (21) المقررة يوم غد الاربعاء، 11 تشرين الثاني الجاري، حيث تضمن جدول الاعمال 4 فقرات.

وبحسب الجدول الذي اطلع عليه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، (10 تشرين الثاني 2020)، فقد تضمن: التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، والتصويت على مشروع قانون كلية القوة الجوية، واستمرار مناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات، ومناقشات عامة.

ولفت إلى ان جلسة مجلس النواب تبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا.

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