القبض على شخص يقوم بتزوير العلامات التجارية مادة “السبري”

2020/11/10 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص يقوم بتزوير العلامات التجارية في منفذ المنذرية الحدودي. وذكر بيان للهيئة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى القى على سائق شاحنة عراقي يقوم بتزوير العلامات التجارية لمادة المرمر المستورد بأستخدام مادة الصبغ (السبري) وكذلك العمل على نقش …

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