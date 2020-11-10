السعودية والعراق يتفقان على إعادة فتح منفذ “عرعر” الحدودي بعد 7 أيام

2020/11/10 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استعرض رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ما نتج عن اجتماعات وأعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق المشترك بين البلدين. وفيما يلي نص البيان المشترك الصادر عن الاجتماع وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية: “انطلاقاً من الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين المملكة …

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