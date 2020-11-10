أمريكا تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على أفراد وشركات

2020/11/10 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات مرتبطة بإيران على 6 شركات و 4 أفراد، متهمة إياهم بتزويد شركة تابعة للجيش الإيراني بسلع حساسة، وذلك في أحدث خطوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران.واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الشركات والأفراد بتسهيل شراء سلع حساسة، منها مكونات إلكترونية أمريكية …

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