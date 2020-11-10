إدارة معلومات الطاقة تخفض تقديراتها لأسعار النفط والإنتاج الأمريكي بـ2020

2020/11/10 | 22:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط في العامين الجاري والمقبل، كما قلصت تقديرات إنتاج الخام في الولايات المتحدة في 2020.

وأوضحت الإدارة الأمريكية في تقرير توقعات الطاقة قصيرة الآجل، والصادر اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال العام الجاري 11.39 مليون برميل يومياً، بانخفاض 0.5 بالمائة عن التقديرات السابقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في حين رفعت تقديرات لإنتاج النفط الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمائة في العام المقبل ليصل إلى 11.1 مليون برميل يومياً.

فيما يتعلق بتقديرات أسعار النفط، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن متوسط سعر خام نايمكس الأمريكي سوف يسجل 38.24 دولار للبرميل في العام الحالي، بانخفاض 1.3 بالمائة عن التقديرات السابقة.

كما تتوقع الإدارة الأمريكية تراجع متوسط سعر خام برنت القياسي إلى 40.61 دولار للبرميل في عام 2020، بانخفاض 1.4 بالمائة عن التوقعات السابقة.

وفي العام المقل، ترى إدارة معلومات الطاقة تراجعاً بنسبة 1.1 بالمائة، و1 بالمائة لخامي نايمكس وبرنت، ليسجلا 44.24، و46.54 دولار للبرميل على التوالي.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي بنحو 2.2 بالمائة إلى 41.17 دولار للبرميل.

فيما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي بنسبة 2.2 بالمائة عند 43.35 دولار للبرميل.

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