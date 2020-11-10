كميات الامطار في الاقليم خلال 12 ساعة

2020/11/10 | 22:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الثلاثاء، عن كميات الامطار التي هطلت على مدن وبلدات الاقليم.

وقالت المديرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان كميات الامطار التي هطلت على مدن وبلدات اقليم كوردستان خلال الـ 12 ساعة المنصرمة كانت كالتالي:

اربيل 3.9 ملم/ السليمانية 9.0 ملم/ بيرمام 2.2 ملم/ شمامك 3.3 ملم/ خبات 2.8 ملم/ سوران 1.8 ملم/ هلشو 7.0 ملم/ حاجي عمران 4.2 ملم/ دوكان 1.2 ملم/ دربنديخان 1.0 ملم/ بازيان 1.6 ملم/ بارزان 1.2 ملم/ بنجوين 2.6 ملم/ قلعة دزة 7.0 ملم/ سميلان 3.8 ملم/ ميركسور 7.8 ملم/ جومان 5.2 ملم.

ورجحت المديرية ان يكون سماء الاقليم هذه الليلة غائم الى غائم جزئي مع احتمالية هطول زخات مطر رعدية في وقت متأخر من الليل وفجر غد الاربعاء مع فرصة لتكون ضباب خفيف في عدد من المناطق.

PUKmedia ترجمة‌

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