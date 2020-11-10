2020/11/10 | 22:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف أحمد حمة رشيد، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عن التوجه النهائي الذي اتفقت عليه اللجنة المالية مع الحكومة في مشروع قانون تمويل العجز المالي.وقال رشيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "لقاء اللجنة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية بالعراق: تم الاتفاق على مبلغ تمويل العجز المالي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية بالعراق: تم الاتفاق على مبلغ تمويل العجز المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).