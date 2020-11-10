2020/11/10 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علماء إن الأنهار الجليدية في جبال كيليان القاتمة في الصين تختفي بـ"معدل صادم" حيث يجلب الاحترار العالمي تغيرا لا يمكن التنبؤ به ويثير احتمال حدوث نقص في المياه على المدى الطويل.

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