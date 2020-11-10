شاب ايزيدي مغترب يقوم بإصدار تقويم ايزيدي ويوزعه على أبناء الديانة الايزيدية في المهجر والوطن

2020/11/10 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين للعام الثالث على التوالي، قام شاب ايزيدي مغترب في دولة ألمانيا على حسابه الشخصي بإعداد وإصدار تقويم ايزيدي خاص وفيه أعياد ومناسبات الديانة الايزيدية وسيقوم بتوزيعه على أبناء الديانة الايزيدية في عدة دول في أوروبا وفي العراق أيضاً.تحدث عن ذلك الشاب الايزيدي “فراس رشو” لـ “ايزيدي 24” قائلاً، أن …

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