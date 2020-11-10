2020/11/10 | 22:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي وبن سلمان يتفقان على استمرار التعاون مع مايسمى بـ “التحالف الدولي” بذريعة مكافحة الارهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/10 | 22:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي وبن سلمان يتفقان على استمرار التعاون مع مايسمى بـ “التحالف الدولي” بذريعة مكافحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي وبن سلمان يتفقان على استمرار التعاون مع مايسمى بـ “التحالف الدولي” بذريعة مكافحة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).