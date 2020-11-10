جولة أوروبية شرق أوسطية لبومبيو تشمل دولاً خليجية

2020/11/10 | 22:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أنه سيزور فرنسا وإسرائيل وتركيا والسعودية وقطر ودولا أخرى خلال هذا الأسبوع.



وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، نقلته "سبوتينك"، تابعه "ناس"، (10 تشرين الثاني 2020)، إنه "سيغادر الجمعة متوجها إلى باريس ثم يتوجه إلى اسطنبول وجمهورية جورجيا قبل أن يزور القدس وثلاث دول خليجية رئيسية هي السعودية والإمارات وقطر".

وأضاف بومبيو أن "الزيارة ستناقش جهود ترامب التاريخية لإرساء السلام والتعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

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