2020/11/10 | 22:27 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمد قاسم جاء كبديل لحسين علي المصاب بكورونا (الموقع الرسمي للاتحاد العراقي)خاضَ منتخب العراق لكرة القدم أولى وحداته التدريبية في دبي مساء الثلاثاء، وذلك تحضيراً لمواجهتي الأردن وأوزبكستان ودياً في الـ12 والـ17 من الشهر الجاري، واللتان تدخلان في إطار استعدادات "أسود الرافدين" للتصفيات الآسيوية المزدوجة، والتي ستستأنف مطلع العام المقبل.

وشهدت الحصة التدريبية الأولى، مشاركة جميع اللاعبين المدعوين بقائمة المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، بمن فيهم بشار رسن، محترف بريسبوليس الإيراني، وهمام طارق، لاعب الإسماعيلي المصري، اللذان وصلا إلى مقر بعثة المنتخب صباح الثلاثاء، بينما غاب عن التدريبات اللاعب علي عدنان، محترف فانكوفر وايتكابس الكندي، بعد وصوله في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دبي.

وتضم قائمة منتخب العراق لمباراتي الأردن وأوزبكستان الوديتين كلا من، جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة المرمى، فضلا عن اللاعبين: علاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وعلي فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم وميثم جبار وحسن رائد وعلي عدنان وأمجد عطوان ومحمد مزهر ومحمد قاسم وبشار رسن وإبراهيم بايش وهمام طارق ومحمد رضا ومازن فياض وأيمن حسين ومهند علي.

وسيغيب 4 لاعبين عن قائمة المنتخب لخوض المباراتين الوديتين، هم كل من ريبين سولاقا وضرغام إسماعيل بداعي الإصابة، فيما تخلف حسين علي وعلاء عبد الزهرة عن البعثة، لإصابتهما بفيروس كورونا.

الأسود تبدأ تدريباتها في دبي..



وعلي عدنان سيصل مساءً لبعثة المنتخب خاضَ منتخبنا الوطني لكرة القدم أولى وحداته...

Posted by ‎الاتحاد العراقي لكرة القدم - Iraq Football Association‎ on Tuesday, 10 November 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب العراق يستعد للأردن وأوزبكستان بغياب 4 لاعبين مؤثرين) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب العراق يستعد للأردن وأوزبكستان بغياب 4 لاعبين مؤثرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).