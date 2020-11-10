رئيس الأركان العراقي في الرياض.. وتدريبات عسكرية مشتركة

2020/11/10 | 22:27 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الأركان العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض.وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من زيارة وفد سعودي عالي المستوى إلى العراق، لبحث التعاون العسكري بين البلدين.وأشار مراسلنا في العراق إلى "تدريبات عسكرية مشتركة سعودية ـ عراقية" ستتم قريباً.

في سياق متصل، عقدت قمة سعودية عراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، جمعت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.وتم خلال القمة "استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة، وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه".وانعقدت اليوم اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس التنسيقي السعودي العراقي، امتداداً لجهود تعزيز العلاقات بين الرياض وبغداد على المستوى الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.



كما عقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعاً عبر الفيديو بحثا فيه التعاون المشترك.

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