2020/11/10 | 22:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الوطني الخبري – اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد العام الدراسي الجديد في الجامعات والكليات والمعاهد.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح صحفي، ان “السادس من شهر كانون الأول المقبل هو موعد ثابت لبدء العام الدراسي في الجامعات والمعاهد” مبينا ان “18 آذار المقبل يتم إكتمال الفصل او الكورس الأول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم العالي تصر على موعد العام الدراسي الجديد في الجامعات والكليات والمعاهد المركز الخبري الوطني.

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