2020/11/10 | 22:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظليو القيثارة الخضراء يعزفون ألحانها من السماء

تعدّ رياضة القفز المظلي من الرياضات الشيقة والهوايات الاحترافية التي تتطلب الشجاعة والجرأة واستعداداً نفسياً عالياً لدى ممارسها كونها تعتمد في ممارستها على العلو والسرعة بشكل أساس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص البيان المشترك للقاء الكاظمي وولي العهد السعودي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص البيان المشترك للقاء الكاظمي وولي العهد السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).