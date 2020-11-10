استخراج “أشياء غريبة” من معدة فتاة بمدينة الطب

2020/11/10 | 22:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد انقذ فريق طبي عراقي حياة فتاة، الثلاثاء، من خلال استخراج جسم غريب من معدتها وذلك في مستشفى الجهاز الهضمي بمدينة الطب. وذكرت وزراة الصحة العراقية في تدوينة على صفحتها في فيسبوك، تابعها “النور نيوز” أن “فريقا طبيا في مستشفى الجهاز الهضمي بمدينة الطب، تمكن من إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 12 …

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