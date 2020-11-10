واشنطن تفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران

2020/11/10 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، حزمة جديدة من العقوبات على إيران استهدفت 6 شركات و4 أفراد.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، اليوم، (10 تشرين الثاني 2020)، شبكة من 6 شركات و4 أفراد سهلوا شراء السلع الحساسة، بما في ذلك المكونات الإلكترونية ذات المنشأ الأميركي، لصالح شركة إيران للاتصالات (ICI)، وهي شركة عسكرية إيرانية مملوكة أو خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن من بين الشركات المستهدفة، شركة Hoda Trading، شركة Proma Industry، وشركة Industry Co.



Soltech، وشركة Naz Technology Co، وغيرها.

إلى ذلك، ذكر وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، إن "النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار".

وأضاف منوتشين: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الذين يساعدون في دعم جهود عسكرة النظام وانتشار الأسلحة".

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