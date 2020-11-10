فالنتين كاتاسونوف: -لن أتسرع في تهنئة بايدن بفوزه- - مشعل يسار

2020/11/10 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار ======يعتقد المحلل الروسي، الدكتور في الاقتصاد فالنتين كاتاسونوف، أن الفوضى ستستمر في الولايات المتحدة، وعلاوة على ذلك، بدأت هناك بالفعل الحرب الأهلية، وإن كانت حتى الآن "والسلاح صامت".



تشارك كاتاسونوف وجهة نظره حول الانتخابات الأمريكية على قناة يوتيوب ROY TV في 9 نوفمبر الجاري من عام 2020.قال كاتاسونوف: أعتقد أن الزعم الذي تسوقه وسائل الإعلام حول فوز بايدن لا يزال مثيراً للجدل.



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