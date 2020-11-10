السعودية والعراق تبحثان الملفات العسكرية والأمنية المشتركة

2020/11/10 | 22:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، خلال المؤتمر العراقي- السعودي عبر الفيديو الذي جمع وزراء حكومتي البلدين، بحضور نظيره العراقي، فؤاد حسين، ترحيب الممكلة بكل أشكال التعاون مع العراق.وأشار الأمير فيصل بن …

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