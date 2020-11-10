2020/11/10 | 22:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طلب مجلس النواب العراقي من محافظ البنك المركزي مصطفى غالب الحضور الى مبنى البرلمان يوم الخميس المقبل، وذلك بتوجيه من رئاسة المجلس وجاء في وثيقة من الأمانة العامة لمجلس النواب حصل عليها “النور نيوز” حسب توجيه رئاسة المجلس في جلسة رقم (19) في 7/ تشرين الثاني/2020، نؤكد كتابنا ذي العدد 1/9/6451 في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. البرلمان يطلب من محافظ البنك المركزي الحضور في جلسة يوم الخميس) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. البرلمان يطلب من محافظ البنك المركزي الحضور في جلسة يوم الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).