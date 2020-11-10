عاجل | الكاظمي ومحمد بن سلمان يتفقان على استمرار دعم جهود العراق للتصدي للإرهاب والتطرف

2020/11/10 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي ومحمد بن سلمان يتفقان على استمرار دعم جهود العراق للتصدي للإرهاب والتطرفالعراق يجدد دعوته للشركات السعودية للاستثمار في الفرص الواعدة بمختلف المجالات

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