عاجل | الكاظمي ومحمد بن سلمان يؤكدان أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين

2020/11/10 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي ومحمد بن سلمان يؤكدان أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدينالكاظمي ومحمد بن سلمان يستعرضان أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق العراقي السعوديالكاظمي ومحمد بن سلمان يؤكدان عزم العراق والسعودية تعزيز العلاقات بينهما في المجالات كافة

الكاظمي ومحمد بن سلمان يؤكدان أهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات

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